Legendarna pevačica narodne muzike, Zorica Brunclik, podelila je sa svojim pratiocima na Instagramu delić atmosfere sa proslave svog rođendana, a prizor koji je objavila je prava bajka. Oglasila se na svom zvaničnom profilu gde je objavila fotografiju koja svedoči o neverovatnom i romantičnom iznenađenju.

U prvom planu nalazi se gigantski crveni balon u obliku srca na kojem su ispisani zlatna zlatna slova "Z & K" (Zorica i Kemiš).

Ipak, ono što je svima odmah zapalo za oko jeste spektakularna rođendanska torta na više spratova!

Ova nestvarna poslastica dizajnirana je u obliku luksuzne vrteške sa zlatnim konjićima i raskošnim reljefnim detaljima, dok je u podnožju bogato ukrašena pravim, svežim ružama u roze, crvenim i narandžastim nijansama.

Celokupan ambijent u pozadini upotpunjen je raskošnim lukom od mnoštva roze, crvenih i belih balona, od kojih neki nose i natpis Srećan rođendan. Zorica, koja je danas napunila 71 godinu, ovu emotivnu objavu je podelila uz muzičku pozadinu svoje čuvene pesme "Sve je ljubav", te se tom prilikom obratila svojim fanovima i prijateljima.

-Hvala svima na prelepim željama - napisala je vidno raznežena pevačica na roze pozadini, dodavši tri emotikona crvenog srca, ne krijući sreću na svoj divan dan.

"Imala sam dve faze lečenja, bilo je zeznuto"

Podsetimo, Zorica je nedavno otkrila šta su joj lekari dijagnostikovali.

- Sad sam dobro, nema razloga da ne budem dobro. Bila je vrlo zeznuta situacija, divertikuloza debelog creva. Ja to nisam doživljavala ozbiljno, naučila sam te neke izraze posle ovoliko meseci u bolnici - rekla je ona u emisiju "Amidži šou", pa otkrila detalje bolesti:

- To znači da ti se upali debelog creva i izađe balon koji se puni raznim prljavštinama i to se onda zapuši i to ako pukne... Daleko bilo. Rekao Bog: "Nisi još za mene, treba da ostaneš tu, vrati se". Imala sam dve faze lečenja. Prvo sam ležala u Dragiše Mišovića, u drugoj fazi sam bila u Kliničkom centru. Svaki dan me zove doktor i dalje i pita da li sa dobro. Jedan fizioterapeut mi je kuvao paradajz čorbu, ispunio mi je želju. A ja sam tražila prazan burek i svi su mi se smejali. Nisu me pustili da jedem.

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