Pevačica Tamara Selimović (26) i njen suprug i kolega Emir Habibović (41) očekuju treće dete.

Poznati muzički par, koji već ima dve ćerke, ovoga puta sa radošću očekuje dolazak sina.

Emir je vest o prinovi ranije objavio i na društvenim mrežama, ali je sada privukao pažnju javnosti jednom objavom sa jahte, gde se pojavio bez supruge, u društvu više žena.

Uz fotografiju je kratko napisao:

- Ženo, oprosti mi.

Iako Tamara nije preterano aktivna na Instagramu, ona je nedavno sa svojim pratiocima podelila zajednički selfi sa suprugom iz automobila, a u opisu fotografije je kratko stavila emotikon crvenog srca.

Emir se oglasio nakon što je saznao da čekaju dečaka i nije krio radost zbog proširenja porodice. U razgovoru za medije, pevač je potvrdio lepe vesti i otkrio detalje o trudnoći.

- Ja sam najsrećniji čovek. Tri sina, tri ćerke. Muškooo. Bože, hvala ti - poručio je Emir, dodajući da su želeli prinovu.

- To nam je bio plan. Tamara je u trećem mesecu, u septembru joj je termin.

Pored porodičnih vesti, Emir je nedavno prošao i kroz veliku životnu promenu. Nakon operacije želuca uspeo je da izgubi skoro 40 kilograma, o čemu je ranije govorio otvoreno.

- Sredio sam sve, hvala Bogu vratilo se na svoje mesto i zdravstveno i po pitanju glasa. Smršao sam skoro 40 kilograma, tada nisam ni primetio koliko je i kilaža uticala na pevanje. Ovo je jedan dobar novi početak.

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