Skoro milion neregistrovanih migranata apliciralo za legalizaciju boravišnog statusa u Španiji, saopštile su danas španske vlasti.

Masovno podnošenje zahteva za legalizaciju statusa se poklopilo sa temeljnom reformom politike EU i uvođenjem strožih pravila o migracijama, prenosi briselski portal Politiko.

Neregistrovana populacija migranata u Španiji žuri da aplicira za legalizaciju statusa u okviru programa regularizacije koji ističe u utorak i uprkos tome što je španska vlada projektovala oko 500.000 prijava za program koji obezbeđuje obnovljive boravišne dozvole svakome ko živi u Španiji najmanje pet meseci i nema krivični dosije.

Do sredine juna apliciralo je preko 900.000 ljudi.

Ovaj talas legalizacije proistekao je iz građanske inicijative 2024. godine koju je podržalo više od 700.000 Španaca, stotine humanitarnih organizacija, poslovnih grupa i Katolička crkva.

Prošlog aprila, vlada premijera Pedra Sančeza odobrila je kraljevski dekret koji je kandidatima dao nešto više od tri meseca da podnesu prijave i iskoriste pruženu mogućnost.

Od preko 900.000 ljudi koji su aplicirali do sredine juna, oko 360.000 ih je već dobilo privremene dozvole za rad i boravak, saopštili su španski zvaničnici.

Ranije ovog meseca, EU je završila sveobuhvatnu reviziju svog migracionog sistema, otvarajući put bržem povratku, strožim graničnim procedurama i takozvanim centrima za povratak van bloka za odbijene tražioce azila.

Brojne vlade zemalja članica EU već su pozvale na hitno osnivanje migrantskih centara, a predvode ih Danska, Austrija, Grčka, Nemačka i Holandija.

U pismu upućenom ranije ovog meseca stalnim predstavnicima zemalja članica EU španska vlada je izrazila svoje protivljenje novim merama navodeći "ozbiljne pravne, spoljnopolitičke i operativne sumnje koje su izazvali centri za povratak, kao i nedostatak proporcionalnosti za određene mere".