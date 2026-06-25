I baš on pokušava da ubedi građane kako se u Srbiji navodno živi loše.

Postavlja se logično pitanje, ako je situacija toliko "katastrofalna" kako tvrdi, otkud luksuzni odmori, vožnje jahtama?! Izgleda da priča o nemaštini važi samo za kamere i političke nastupe, dok je stvarnost znatno drugačija.

Još jednom se pokazuje da između onoga što pojedini opozicionari govore i načina na koji žive postoji ogromna razlika.

Kao što i sami možete videti na fotografijama u nastavku, Šarovićeva sestre Irena je upravo dokaz laži koje plasira njen brat, jer vidimo da često objavljuje slike sa skupih destinacija.

Krivična prijava za blokadnog novinara

Podsetimo, opozicioni političar Nemanja Šarović, lider pokreta "Ljubav, vera, nada" predmet je krivične prijave koju je protiv njega podnela grupa građana, a u koju je Informer imao uvid.

Kako se navodi u prijavi, postoji sumnja da je Šarović varao državne organe u vezi sa finansiranjem svog pokreta, što predstavlja težak oblik kršenja Zakona o finansiranju političkih aktivnosti.

Prema navodima iz krivične prijave, Šarović se sumnjiči da je Agenciji za privredne registre (APR) navodno podneo lažnu izjavu da je njegov pokret neaktivan, na osnovu čega mu je APR izdao potvrdu.

Prema tvrdnjama Informera, pokret je navodno učestvovao na izborima i prikupio više od 5.000 potpisa građana. Pošto overa jednog potpisa košta oko 360 dinara, računica pokazuje da je samo za tu aktivnost potrošeno više od 1.500.000 dinara.