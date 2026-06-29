Žena pevača Dada Polumente Ivona Polumenta oglasila se nakon što je rodila sina Isaka.



Naime, ona je objavila fotografiju kako drži sina na grudima, a uz to je napisala emotivnu poruku:

-Ljudi mojim, nemam reči kojima bih se zahvalila za sve vaše upućene lepe reči i želje koje mi pišete. Sve vam se u životu vratilo trostruko. Mi smo dobro, sve je prošlo kako treba, brzo i lako, Bogu hvala. Uživamo u ovim trenucima, emocijama, mirisima, pogledima, radosti. Ne zamerite ako ne odgovorim odmah. Ljubav za sve - napisala je Ivona.

Ivona je uz prvu sliku sa sinom i ćerkama i napisala koliko je zahvalna na njima.

-Isak Polumenta. 28.06.2026. 23:40h. Hvala ti Bože! Hvala najboljima na svetu - istakla je.

Mnogima je odmah privuklo pažnju ime koje su odabrali za dečaka. Naime, ime Isak jedno je od najstarijih imena koje potiče iz hebrejskog jezika, od reči Jicak (Yitzhak).

Njegovo moćno značenje prevodi se kao "on će se smejati" ili "neka se raduje

-Imam i hipotireozu i hašimoto. Otkrila sam u prvoj trudnoći, već sa 21 godinu. Ali dobro, nek mi je to najmanja briga. Sve je u glavi. To je stanje sa kojim naučiš da živiš, slušaš svoje telo i vodiš više računa o sebi. Najvažnije je da ne živimo u strahu i da ne dozvolimo dijagnozi da upravlja našim životom - napisala je Ivona ranije na Instagramu i otkrila kako je saznala da ima trombofiliju.

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