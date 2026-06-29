Novinar i voditelj Marko Pantić, poznat pod nadimkom Ludo Pero, iznenada je preminuo 26. juna 2026. godine, u Beogradu, u 36. godini života.

Sahrana će se održati sutra, 30 juna, na Strom groblju u Obrenovcu.

Porodica će primati saučešće od 13h, dok je opelo zakazano za 14 časova, nakon čega će se porodica, prijatelji, kolege i svi koji su ga poznavali, ispratiti Marka na večni počinak.

Preminuo u 36. godini

Novinar i voditelj Marko Pantić, poznat pod pseudonimom Ludo Pero, preminuo je u Beogradu.

Iznenada je preminuo na jednom estradnom događaju, a uzrok smrti i dalje nije poznat.

Pantić je rođen 1990. godine. Svoj profesionalni put i karijeru gradio je godinama radeći u brojnim domaćim medijima.

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