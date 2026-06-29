Pevačica Marina Živković davno se povukla sa estrade i posvetila drugim stvarima kada je karijera u pitanju, a malo ko zna da je na nastupu jednom prilikom imala pravu dramu.

Naime, na nastupu pevačice je došlo do pucnjave, te je situacija brzo eskalirala, a njoj su ostale posledice i traume.

- Ostavila sam mikrofon oko četiri ujutru. Više nisam imala snage, red je bio da se razilazimo na tom veselju i... Taman da sednem, čuo se pucanj! Nisam mnogo uzbudila zbog toga. Mislila sam, ponovo je sevnula petarda.

Onako umorna, uopšte nisam ukapirala šta se dešava... Žene poskakaše, počeše da vrište. Na metar od mene, jedan od najveselijih momaka - pade! Kao da sam se tek tada osvestila - rekla je Marina ranije, pa je dodala:

- Pritrča moj drug odmah, dograbi me i odvuče u jedan ćošak. Dečko koji je pao beše mrtav! Ubijen! U stvari, šta je bilo? Momak je hteo da izađe iz kafića.

Drugi, mrtav pijan, hteo je da uđe. što je ulazio je imao revolver i ko zna zašto je pucao pravo u ovoga. Sreli su se na vratima, onaj što je ulazio je imao revolver i ko zna zašto je pucao pravo u ovoga.

Izbegava da priča o spornoj situaciji

Cela situacija je na pevačicu ostavila velike posledice, a o nemilom događaju generalno i danas izbegava da priča.

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