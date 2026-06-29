Pevač Emir Habibović (41) očekuje treće dete sa 15 godina mlađom suprugom Tamarom Selimović, a sada je saopštio i da postaje deda.

Iako je poznato da će pevač uskoro dobiti treće dete, ono što je malo ko znao jeste da je ovo Emiru šesto dete.

Bogato porodično stablo Emira Habibovića već broji petoro dece, iz prethodnog braka ima troje dece, dok sa Tamarom ima dve ćerke. Sa ukupno dva sina i tri ćerke, ponosni tata ne krije koliko je srećan što njegova velika porodica postaje još brojnija.

Njegova ćerka iz prvog braka će se uskoro poroditi i Emir će postati deda.

- Hvala Bogu postaću deda, stiže dedina princeza - napisao j Emir na Instagramu.

Bili pred razvodom

Podsetimo, Tamara i Emir su nedavno bili pred razvodom.

Nakon pet godina braka njihovo ponašanje na društvenim mrežama je nedavno pokrenulo niz pitanja i spekulacija.

Naime, Emir je na svom Instagramu objavio priču koju su mnogi protumačili kao znak da nešto nije u redu. Iako Emir ništa konkretno nije rekao, pokrenuta je lavina komentara.

- Zbog ovakvih stvari 99,9% brakova ne opstane. Žensko nikada nije moglo da bude muško, muško nikada nije moglo da bude žensko. Džaba ljubav, džaba novac, džaba sve. Kada vaška želi da postane aždaja, pritom nikako da shvati da je vaška vaška... Rekao sam i to je to od mene - napisao je Habibović tada, a ubrzo je demantovao da je došlo do kraha braka.

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