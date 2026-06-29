Poznata pevačica Dara Bubamara spakovala je kofere i otišla na letnji odmor, a kao destinaciju izabrala je mondensko grčko ostrvo Mikonos. Društvo joj pravi njen mlađi izabranik, uspešni biznismen, a sudeći po objavama na Instagramu, zaljubljeni par ni na čemu nije štedeo.

Na svom Instagramu je objavila delić atmosfere sa ovog luksuznog putovanja. Najviše pažnje privukao je snimak iz vožnje otvorenim kabrioletom. Dara je pozirala sa širokim osmehom i vetrom u kosi, noseći minijaturni crni bikini koji je istakao njeno bujno poprsje i velike crne naočare.

Za volanom se našao njen dečko, koji je za ovu dnevnu vožnju ostrvom odabrao opuštenu, ali elegantnu belu košulju. Mnogima je zapalo za oko koliko je pevačica energična i mladog duha, te da se razlika u godinama mnogo i ne primećuje.

Romantika pored bazena

Da par uživa u potpunom luksuzu i privatnosti, dokazuje i prizor iz njihovog smeštaja. Dara je pokazala kako provode kasno popodne uz predivan bazen oivičen kamenom, sa kog se pruža neverovatan pogled na more.

Pevačica je zabeležila romantičan zalazak sunca i nebo u vatrenim nijansama, a uz ovaj snimak dodala je i opuštajuću "chill" muziku, pokazujući da je na odmoru pronašla potpuni mir.

Divlje plaže i grčki melos

Osim vožnje i opuštanja u vili, Dara i njen mlađi partner obilaze i prirodne lepote ostrva.

Pevačica je objavila prelepe kadrove stenovite obale Mikonosa i tamnoplavog mora, a kako bi dočarala pravu mediteransku atmosferu, u pozadini snimka stavila je pesmu legendarne grčke zvezde Ane Visi.

Podsetimo, Dara je nedavno uživala u Rovinju sa dečkom, a on je tada nju snimao kako pliva.

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