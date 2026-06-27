Zbog toga je veliko interesovanje izazvala objava u Fejsbuk grupi "Bugarska letovanje", u kojoj su turisti razmenjivali iskustva o Sunčevom bregu, cenama, plažama i uslovima za letovanje.

Jedna članica grupe pitala je kakav je Sunčev breg za one koji vole živu atmosferu, kao i kakve su cene u marketima i restoranima, koliko koštaju ležaljke i gde može da pronađe smeštaj za dve osobe. Ubrzo su usledili brojni odgovori turista koji godinama letuju na bugarskoj obali.

Prema njihovim iskustvima, Sunčev breg je jedno od najživljih letovališta u Bugarskoj, sa velikim brojem hotela i apartmana različitih kategorija, brojnim restoranima, kafićima i plažnim barovima. Plaža je duga oko 15 kilometara, prekrivena finim zlatnim peskom, a cene u prodavnicama i ugostiteljskim objektima, prema rečima pojedinih turista, uglavnom su na nivou onih u Srbiji. Kao dodatnu prednost izdvojili su blizinu Nesebara i Svetog Vlasa, koji su među najposećenijim mestima na bugarskoj obali.

Turisti upozoravaju na alge i talase

Ipak, oni koji redovno letuju u Bugarskoj navode da postoje i određeni nedostaci. Pojedini tvrde da se tokom leta u moru povremeno pojavljuju velike količine algi, kao i da jaki talasi često uslovljavaju isticanje crvene zastave na plažama.

Drugi ističu da Crno more nije toliko plavo kao Jadransko, ali da je manje slano, zbog čega manje iritira kožu i oči. Navode i da je voda uglavnom čista i prozirna kada nema talasa, dok je peščano dno pogodno za porodice sa decom.

Posebne preporuke dobio je obližnji Nesebar, istorijski grad koji mnogi smatraju nezaobilaznim tokom boravka na Sunčevom bregu. Turisti savetuju da se letovanje planira ranije u sezoni, jer se u avgustu češće pojavljuju meduze i alge.

Cene više nisu kao nekada

Iako se Bugarska dugo smatrala jednom od najpovoljnijih destinacija za letovanje, pojedini dugogodišnji gosti smatraju da se situacija poslednjih godina značajno promenila.

Jedna članica grupe, koja već četvrt veka letuje na bugarskom primorju, navela je da su cene primetno porasle i da je, prema njenim zapažanjima, ono što je ranije koštalo jedan lev sada uglavnom jedan evro. Dodala je i da je smeštaj koji su godinama koristili poskupeo za čak 600 evra, zbog čega Bugarska više nije toliko povoljna kao ranije.

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