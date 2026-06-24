Kako je ispričao, još od mladosti imao je potpuno drugačiju predstavu o nudističkim plažama. Maštao je o glamuroznim prizorima, lepim devojkama i atmosferi nalik filmskim scenama, ali ono što ga je dočekalo na ostrvu Naksos bilo je nešto sasvim drugo.

Zaspao, pa se probudio u neverici

Tokom odmora na poznatoj plaži Plaka, nakon kupanja i sunčanja, odlučio je da malo odrema. Kada se probudio, usledio je trenutak koji neće zaboraviti.

Pored njega je ležao potpuno nag muškarac, a tek tada je shvatio da se nalazi usred nudističke plaže.

"Podigao sam pogled i video da su svuda oko mene nudisti. Nisam mogao da verujem gde sam završio", napisao je kroz šalu.

Očekivao jedno, dobio nešto sasvim drugo

Kako navodi, godinama je imao potpuno pogrešnu predstavu o tome kako izgledaju nudističke plaže. Umesto scena koje je zamišljao, zatekao je opuštene ljude koji su bez ikakve neprijatnosti uživali u suncu i moru.

Posebno ga je iznenadilo to što se među nudistima uglavnom nalazilo starije društvo koje nije obraćalo pažnju na radoznale poglede turista.

Objava izazvala lavinu komentara

Njegova priča brzo je postala hit na društvenim mrežama, a korisnici su masovno delili svoja iskustva sa nudističkih plaža.

Dok su se neki smejali njegovom iznenađenju, drugi su isticali da je osećaj kupanja bez kupaćeg kostima potpuno prirodan i oslobađajući.

Mnogi su poručili da predrasude o nudističkim plažama često nestanu već nakon prve posete, kada ljudi shvate da je reč o opuštenoj atmosferi bez senzacionalizma kakav mnogi zamišljaju.