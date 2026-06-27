Prava polemika počela je u popularnoj fejsbuk grupi "Grčka uživo", kada je korisnik ove mreže istakao bahato ponašanje Grka prema svojim mušterijama.

- Vlasnik ove radnje je jedan matori baksuz koji voli da ponižava mušterije. Jednom kupcu je kad se pitao čemu služi određeni suvenir, pokazao da treba da upotrebi mozak. Meni lično je uvalio pocepanu novčanicu od 20 evra koju nisu hteli da prime u Masutisu. Kada sam se vratio da reklamiram on je počeo da drami, a onda mi je bacio drugu kao budala - priča ovaj Srbin.

Dodaje da mu nije jasno kako to prodavac može imati takav pristup prema turistima.

- Kad sam ga pitao čemu takvo ponašanje, on je počeo da trtlja nešto na grčkom. Normalno da nisam hteo više da se raspravljam sa njim, mahnuo sam mu rukom i izašao. Kao da ja živim od njega, a ne on od nas. Ne znam da li je prema svima takav, ili smo mu mi Srbi zanimljivi. Za izbegavanje! - zaključio je on.

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