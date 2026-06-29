Nemačka političarka Žaklin Nastić upitala je danas kakvu bezbednost imaju Srbi na Kosovu i Metohiji, 27 godina posle agresije NATO, s obzirom na to da je na Gazimestanu, prilikom obeležavanja Vidovdana, takozvana kosovska policija uhapsila u nedelju 37 Srba, među kojima su bile i "žene i otac, koji je odvojen od svog maloletnog deteta".

"Juče, na Vidovdan, nakon parastosa i crkvene službe na Gazimestanu, takozvana kosovska policija uhapsila je ukupno 37 Srba. Prema izveštajima, među privedenima su bile žene i otac, koji je tokom hapšenja odvojen od svog malog deteta. Očevici takođe izveštavaju da su privedeni prvo smešteni u improvizovane metalne kontejnere, a zatim prebačeni u policijska vozila", rekla je Nastić u objavi na platformi X.

Ona je istakla da je "Vidovdan jedan od najvažnijih dana sećanja za srpski narod i obeležava se svake godine na Gazimestanu crkvenom službom i parastosom".

"Hapšenja su opravdana navodnim provokativnim uzvicima i sumnjom na podsticanje mržnje. Srpski predstavnici i brojni učesnici odbacuju ove optužbe i govore o pokušaju zastrašivanja Srba koji su želeli da mirno i dostojanstveno obeleže Vidovdan", kazala je Nastić.

Podsetila je da je "do sada bilo malo javnih reakcija Evropske unije".

"Mnogi Srbi i druge manjine se stoga s pravom pitaju - da li je ovo zaštita i bezbednost koju im NATO garantuje u njihovoj domovini Kosovu i Metohiji već 27 godina", upitala je Nastić.