Psiholozi ističu da nas određene boje, oblici i simboli mogu nesvesno privući jer odražavaju naše emocije i unutrašnje stanje.

Treba samo da odaberete buket cveća koji vam se odmah dopadne.

Ako vas je privukao prvi buket sa upadljivim bojama, verovatno ste osoba izražene unutrašnje snage, odlučna i energična, koja retko prolazi nezapaženo. Takve osobe ulažu srce u sve što rade, ali teško zaboravljaju povrede i izdaje, pokazujući dubinu emocija koja nije uvek očigledna.

Drugi buket obično biraju ljudi nežne prirode, koji cene mir i bliske odnose. Takve osobe su podrška porodice i prijatelja, primećuju sitnice koje drugi ignorišu i pokazuju veliku brigu prema drugima. Važno je, međutim, da nauče da postavljaju granice, kako bi sačuvali energiju i ne zaboravili sopstvene potrebe dok brinu o drugima.

Treći buket odražava želju za promenama i novim iskustvima. Ljudi koje privlači ovaj buket brzo se umaraju od rutine i traže situacije koje im pružaju osećaj slobode i uzbuđenja. Privlače ih nova mesta, različiti ljudi i inspirativne situacije. Karakterišu ih radoznalost i avanturistički duh, ali ponekad moraju da nauče da uspore i cene stvari koje sporo rastu, jer stalna potraga za novim iskustvima nije uvek optimalna.

Četvrti buket biraju slobodnodušni ljudi koji ne vole pravila koja nameću drugi. Njihova iskrenost i kreativnost su odmah primetne, a odbacuju lažne veze i pretvaranje. Takvi ljudi cene svoju autonomiju i teško im je da se uklope po svaku cenu, ali prava bliskost zahteva poverenje i spremnost da puste nekoga bliže sebi.

Peti buket privlači ljude koji vole stabilnost, unutrašnji mir i tišinu. Takvi ljudi deluju smirujuće na druge i često su ljudi kojima se drugi obraćaju za savet. Unutrašnja mudrost i tiha snaga njihove ličnosti čine ih pouzdanim i stabilnim, ali ponekad previše potiskuju sopstvene emocije da bi održali mir.

Šesti buket obično biraju praktični i iskreni ljudi koji više veruju u dela nego u reči. Cene jednostavnost i stabilnost, drže se obećanja i ozbiljno shvataju obaveze. Njihova predanost i pouzdanost privlače ljude koji traže sigurnost i konkretne akcije, ali ponekad bi im koristilo da sebi dozvole više spontanosti i opuštenosti, piše usk- vijesti.

Ovakvi testovi, iako nisu formalna psihološka analiza, pomažu ljudima da razmisle o sopstvenim osobinama i potrebama. Izbor buketa često odražava ono što im trenutno nedostaje ili što cene u životu.