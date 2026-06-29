Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić predstavlja paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana.

O pojeftinjenju lekova je rekao:

- Ja ću vam pročitati sve reči o smanjenju troškova građana za lekove. Iznenadićete se i siguran sam da ćete, dragi građani Srbije, biti mnogo srećni. Dakle, ovde ovo se odnosi na ljude od 25-30. godine starosti, ponajviše naravno se odnosi na penzionere. Oni će razumeti, oni znaju šta su i A1 liste i o tome ćemo da govorimo sve detaljno i temeljno, ali za sve koji primaju redovne terapije ovo je bukvalno spas. Država je preuzela na sebe deo - rekao je, a posebno istakao sve primaoce redovnih terapija.

- Ovo nam je vremenski ograničeno na godinu dana. U to ulažemo skoro 80 miliona evra. Mi pokrivamo troškove da ne bismo imali nestašice lekova, da ne biste imali pobunu farmaceutske industrije i dela onoga što ljudi, ja bih rekao s pravom, ma koliko se neko na mene ljutio, nazivaju farmakomafijom. Zato što ste vi ucenjeni. Oni mogu da vam daju cenu koliku god hoće, neće da prihvate generičke lekove.

- Ucenjeni ste time jer mogu da vam izazovu nestašice na tržištu u svakom trenutku, i onda bolje vam je da imate i po najvišoj ceni lek nego da ga nemate uopšte - rekao je i dodao:

- E zato, da ne bismo imali lekove po najvišoj ceni, mi smo preuzeli taj trošak na sebe. Ovo plaća država Srbija, sad ćete da vidite kako. Ja sam doneo na ovom poslužavniku, pokazaću vam svaki lek, jer ja verujem da je najbolje da kada ljudi za različite oblasti, dakle, da kada ljudi vide na tom primeru da će im biti stvari mnogo jasnije koliko će moći da uštede i šta će u stvari da dobiju. Vi imate lekove koji imaju, koji koštaju po 5 i 6 hiljada dinara, sad će da koštaju po 2 hiljade dinara. Pa zamislite penzionera koji troši 12 hiljada dinara na te lekove na mesečnom nivou, a sada će da potroši 4. 000 dinara.

Detaljan spisak smanjenja cena lekova

- To mu je kao da je dobio za penziju povećanje 8. 000 dinara. E ovako, ja ću vam pokazati sad primere odavde, a vi ćete ih ovde pročitati, oni koji su mnogo važni. Ovo vam je za dijabetes, Glukoza. On je 283 dinara danas, posle naših mera čekaće vas u apotekama, 121 dinar će da košta. Dalje. Plavix, on je antikoagulant, košta 302 dinara, koštaće 60 dinara. Lorista, Lorista je ako se ne varam za pritisak, ti me Zlatibore ispravi pošto znam da sam koristio nekada, 176 dinara je, koštaće 50 dinara. Diaprel je dijabetes, veoma važan lek, 265 dinara, koštaće 102 dinara u prodavnici. Klindamicin, za šta je to, to je antibiotik, 226 dinara je koštao, 75 dinara će da košta.- Hemomicin 184 dinara, 92 dinara će da košta. Levoksa je antibiotik 369 dinara, koštaće 92 dinara samo. Saflutan, to je veoma važno, kapi za oči glaukom, 635 dinara je koštao, koštaće 181 dinar samo u prodavnici, u prodavnici, u apoteci.

- Nolpaza, to je protiv želudačne kiseline, hteli smo da prikažemo različite lekove iz različitih oblasti, bio je 195 dinara, biće 97 dinara. Pulmikort, pumpica za astmu, koštala je 320 dinara, sada će 91 dinar da košta. Panklav 2X, antibiotik, nisam čuo, 260 dinara, 71 dinar će od sada da košta. Nebilet plus 5, hipertenzija takođe, nisam taj pio, 269 dinara je koštao, 73, 70, pa znam sve ove, od Konkoran i Felata, Norvaksa, svih mogućih.