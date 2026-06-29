Nakon što se nedeljama nagađalo o njihovom odnosu, sada je konačno potvrđeno, pevač Jakov Jozinović i Džejla Ramović su u vezi.

Naime, na snimku se vidi kako se on i Džejla strastveno ljube na jahti, dok uživaju u zajedničkim trenucima.

Ova vest dolazi kao savršen rasplet nakon Džejlinih nedavnih izjava, kada je javno priznala da je slaba na 4 godine mlađeg kolegu.

"Jakov ima harizmu"

Gostujući u emisiji "Amidži šou", Džejla je komentarisala "fenomen" zvani Jakov Jozinović i otkrila da ne da na njega.

- Jakov ima jednostavno tu harizmu i to što se ljudima sviđa. Sa svima se svađam, ko mi krene na njega da mi priča loše, ja se odmah svađam - rekla je tada Džejla Ramović, ističući da on donosi "nešto potpuno novo" i da publika danas želi veću bliskost sa pevačima.

Podsetimo, kako je Alo prvi pisao, Džejla Ramović pre Jakova Jozinovića bila je usko povezana sa pevačem benda "Džoker aut", Bojanom Cvijetićaninom.

- Hajde to da ostavimo da neki drugi put. Malo su pobrkali lončiće. Samo su mu zalepili epitet da je glumio u spotu, a on dečko i pisao scenario i režirao, a sve je to palo u senku zbog tih naslova. Na kraju se, zapravo, sveo na mog momka, a sve ovo što je bitno samo zaboravili - rekla je pevačica za Klix.ba.

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