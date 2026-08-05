Već šesti dan aktivni su požari na teritoriji Trebinja, a danas je najteže bilo u selima Poljice Petrovo i Marići. Požarna linija duga je nešto manje od deset kilometara, vatra je tokom dana u nekoliko navrata zapretila kućama, ali su vatrogasci uz pomoć meštana uspeli da je odbiju. "Kuće na područjima zahvaćenim požarima kod Trebinja nisu ugrožene, ali gašenje vatre otežava jak vetar", javio je reporter RTRS.

Vatrogasci će ostati na terenu celu noć. Linija požara je 150 metara vazdušne linije udaljena od asfaltne baze "Hercegovina puteva" u selu Luke.

Kako je saopšteno, ujutru će u bazi biti instaliran bazen da bi mogao dejstvovati helikopter Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske, koji bi trebalo da izađe na požarište oko šest časova ujutru.