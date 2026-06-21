Biznismen Duško Šarić i njegova bivša supruga, manekenka Svetlana Ceca Dimitrić, danas, 21. juna, organizuju gala proslavu punoletstva svoje naslednice Darie Šarić.

Slavlje se održava u jednom od najluksuznijih prestoničkih hotela, poznatom po vrhunskoj usluzi i ekskluzivnom ambijentu.

Kako prenose domaći mediji, Daria neodoljivo podseća na svoju majku Cecu, a zvanice će večeras uživati u pažljivo osmišljenom prostoru i bogatoj ponudi specijaliteta iz svetskih kuhinja, dok cena menija iznosi oko 100 evra po osobi.

Cena menija i ekskluzivna ponuda za zvanice

Procene su da će celokupna organizacija proslave koštati nekoliko desetina hiljada evra, a prisustvo su potvrdile i brojne muzičke zvezde.

Podsetimo, Šarić i bivša manekenka venčali su se 2005. godine, dok su se razveli 2010. godine, u periodu kada je on bio u pritvoru.

Bivši supružnici imaju dvoje dece i, kako se navodi, danas su u korektnim odnosima i zajedno donose odluke u vezi sa naslednicima.

Ceca je 2003. godine proglašena najboljim modelom na Starom kontinentu.

Pored manekenstva, pojavljivala se i u muzičkim spotovima Zdravka Čolića, Goge Sekulić i drugih izvođača.

Nakon razvoda od njega, preselila se iz vile na Dedinju u Surčin zajedno sa dvoje dece.

Kasnije je bila u emotivnoj vezi sa Brankom Babićem, poznatim kao "kralj obrva", sa kojim je planirala i svadbenu ceremoniju, ali do braka nije došlo.

Kako se navodi, Babić je ulagao napore da njihova veza opstane, međutim, ona je donela odluku da svako nastavi svojim putem.



Alo/Informer