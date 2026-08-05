Pevačica Suzana Jovanović otvoreno je govorila o životu nakon smrti supruga Saše Popovića, priznavši da se i dalje teško nosi sa njegovim odlaskom. Gostujući u emisiji "Amidži šou", pevačica se osvrnula na proročanstvo Babe Vange za koje kaže da se, nažalost, nije ostvarilo.

Kako je ispričala, svojevremeno je čula da je čuvena proročica predvidela da će Saša Popović doživeti duboku starost.

- Planirala sam da ostanem sa Saletom, eto rekla Vanga do 86. Šta se desilo pa se jedino to Vangino nije ispunilo, ajde ti sad meni objasni... Nešto se desilo, neki propust - zapitala se pevačica sa setom u glasu.

Govoreći o Popoviću, priznala je da je njegov odlazak zauvek promenio njen pogled na život i vrednosti.

Ona je poslala snažnu poruku o tome šta je zapravo najvažnije.

- Moj Sale je imao sve, ali na kraju nije imao ništa. Imao je 70 godina, na kraju nije imao ništa, šta je mogao od svega što je stekao da ponese sa sobom, ništa... Samo zdravlje i ništa više - poručila je Suzana, dodajući:

- Kad si zdrav možeš i u prašini da sediš i da budeš srećan.

Suzana je istakla i da ne želi da pravi velike planove za budućnost, pa tako ni kada je reč o povratku na muzičku scenu.

- Ništa ne volim da planiram. Vernik sam i u pravoslavlju ne postoji prošlost, ni budućnost, važno je samo da živimo sada i da smo zdravi. Neka bude kako Bog odredi, ako je suđeno da se vratim estradi i muzici, možda ću se ozbiljno i vratiti, možda ne, ne znam kakave planove ovaj gore ima za mene - zaključila je Suzana Jovanović.

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