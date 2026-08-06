U hotelu u Ohridu pronađeno je telo pedestrogodišnje Belorusknje, saopštila je danas lokalna policija. Lekar iz Službe hitne medicinske pomoći u Ohridu potvrdio je smrt I. T. iz Belorusije.

Trenutno nema zvaničnih informacija o uzrocima tragedije, prenose severnomakedonski mediji. Po nalogu javnog tužioca, telo će biti poslato na obdukciju, koja bi trebalo da utvrdi tačne okolnosti i uzrok smrti.

Preduzimaju se mere za potpuno razjašnjenje slučaja, rekao je portparol ohridske policije Stefan Dimoski.

Tanjug