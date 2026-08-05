Prvi susret rijaliti učesnika Milice Veličković i Borislava Terzića Terze nakon njegovog izlaska iz rijalitija "Elita 9" protekao je u znaku tenzije i rasprave pred kupačima na plaži. Iako se bivši partneri nakon rijalitija nisu ni čuli, sudbina ih je spojila na Adi Bojani, gde je odmah izbila svađa oko njihove ćerke Barbare i zajedničke budućnosti, a sada se oglasio Terza.

Terza je potvrdio da je do susreta došlo, ali je pokušao da ublaži situaciju, ističući da se radilo o manjoj raspravi, a ne o velikom incidentu.

- Nije istina, mala raspravila. Nije vređanje, mala prepirka. Ona je sad za jednim, stolom, ja za drugim. Ona je rekla da će rešavati sve na sudu. Kazala je da je sa dečkom, rekao sam joj da me njen dečko ne zanima. Janjuš je rekao da laže da nije tu sa dečkom, što je ona to rekla, ne znam. Ona je ostavila prostor da ću dete moći da vidim 20. kada bude u Beogradu. Prebacila mi je da sam došao na Adu Bojanu jer je ona ovde, ali to nije istina, imam isplanirano sve. Drago mi je da uživa ona, ali konstantno ponavlja da sam nikakav otac. Nastavlja da govori da ću preko suda da vidim dete, ali sam joj video suze u očima, kad smo razgovarali. Ovde ću biti još dva dana, možda uspemo da rešimo neki taj neki odnos - istakao je Terza.

Drama na Adi Bojani

Podsećanja radi na Adi Bojani došlo je do žestokog sukoba između bivših partnera Milice Veličković i Borislava Terzića Terze i to naočigled brojnih kupača koji su se zatekli na licu mesta. Nekadašnji par, čiji je odnos mesecima pod budnim okom javnosti, sreo se neočekivano na letovanju, a mirno popodne brzo se pretvorilo u pravu dramu i žučnu raspravu.

Povod za sukob bila je njihova ćerka Barbara, oko čijeg se odgajanja i viđanja već duže vreme koplja lome.

Sukob je izbio kada je rasprava oko organizacije vremena sa detetom eskalirala.

Prema rečima očevidaca koji su se zatekli na plaži, povišeni tonovi i teške reči odvanjali su obalom.

"Terza i Milica sreli su se na Adi Bojani, bilo je jako neprijatno. Počeli su da se svađaju na plaži. Njega zanima Barbara, a ona neće da popusti. Ljudi su ih gledali u čudu, a govorili su da među njima nema dogovora i da će probleme rešavati putem suda", rekao je izvor.

Podsećanja radi, njihov odnos je turbulentan još od izlaska iz rijalitija, a pitanja vezana za starateljstvo i odgoj male Barbare očigledno i dalje predstavljaju glavnu tačku neslaganja.