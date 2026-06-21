U Novom Sadu je juče održan neprijavljen skup na kom su se, prema procenama Ministarstva unutrašnjih poslova, pojavili oko 7.800 blokadera koji su narušavali javni red i mir.

Da situacija bude gora, oni nisu samo smetali građanima koji su želeli da provedu lepo subotnje popodne, nego su još uspeli i da se sukobe međusobno.

Povod sukoba bila je zastava Evropske unije koju je neko od njih doneo.

- Desilo se to nešto što smo i očekivali, da nekim ljudima ne odgovara zastava Evropske unije na protestima studenata - rekao je jedan od njih.

Dok su se jedni tukli, drugi su paradirali sa nemačkim vojnim šlemovima iz Drugog svetskog rata i simbolima krvave šake, dok su pojedinci opušteno ležali na travi uz limenke piva pokazujući apsolutno nepoštovanje prema žrtvama tragedije.

Jasno je da je ovaj haos daleko od civilizovanog protesta.

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