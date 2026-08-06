Većina registrovanih slučajeva groznice Zapadnog Nila u Severnoj Makedoniji je iz regiona Skoplja i Velesa, rekao je danas ministar zdravlja Sašo Klekovski, ističući da su vlasti već sprovele vanredno prskanje protiv komaraca i proverile da li su opštine blagovremeno sprovele redovne tretmane. Klekovski je u intervjuu za televiziju Kanal 5 rekao da je sprovedeno vanredno prskanje u radijusu od 200 metara oko domova svih registrovanih pacijenata.

"U Dračevu, gde ima pet potvrđenih slučajeva, sprovedeno je prskanje sa tla, što je efikasnije od prskanja iz vazduha", istakao je ministar. Dodao je da su kontrole sprovedene u Skoplju i drugim opštinama, pri čemu je većina njih poštovala planirane datume za prskanje protiv komaraca. On je podsetio da groznica Zapadnog Nila nije nova bolest u zemlji i da je najveći broj slučajeva registrovan 2019. godine. Klekovski je naglasio da se virus ne prenosi sa osobe na osobu, niti preko komarca koji je ujeo zaraženu osobu.

On je ukazao na divlje ptice kao prirodne domaćine virusa, dok su komarci prenosioci infekcije.

On je podsetio da je u prošlosti veliki broj slučajeva bio povezan sa odmorima u Grčkoj, dok je ove godine najveći broj infekcija registrovan u regionu Atike. Prema njegovim rečima, širenje bolesti na Rumuniju i Hrvatsku pokazuje da groznica Zapadnog Nila više nije karakteristična samo za mediteranske zemlje. U Severnoj Makedoniji je, prema poslednjim podacima, potvrđeno 16 slučajeva groznice Zapadnog Nila.