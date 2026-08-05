Jovana Jeremić je u svom Jutarnjem programu jednom prilikom ugostila Vojislava Šešelja.

Kako je navela na svom Instagram profilu, ovo je bio prvi susret sa političarem, nakon što su se u studiju sreli pre tri godine.

Poznata voditeljka je sedela prekoputa političara, u roze pantalonama i čipkanoj majici, a razgovarali su o aktuelnim temama.

Ovog puta njihov razgovor je protekao bez ikakvih čarki, a Jovana je sve vreme isticala da je Pink najgledanija televizija i da dugo nije imala toliku gledanost.

Pre tri godine se žestoko posvađali na Pinku

Jovana Jeremić i Šešelj su se pre tri godine našli u klinču baš na televiziji Pink, u emsiiji "Hit tvit".

- Ajde, malo ćuti dok ja govorim, ja ćutim dok ti pričaš.

- Samo kažem da se ne slažem, nemoj da me ućutkuješ - odbranila se Jeremićeva.

- Nema smisla da mi stalno upadaš u reč - odgovorio je Šešelj.

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