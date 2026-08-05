Dea Đurđević i njen suprug Lazar započeli su novo životno poglavlje nakon dolaska ćerkice Iris. Nekoliko dana po izlasku iz porodilišta stigli su u svoj dom, koji je u međuvremenu u potpunosti prilagođen najmlađoj članici porodice, a ponosna mama sada je pokazala kako izgleda njihov porodični kutak.

Dea i Lazar za svoju naslednicu odabrali su beli krevetac koji su ukrasili jastucima u obliku bele rade. Ceo stan ispunjen je balonima sa imenom devojčice, ali i balonima u obliku konjića za ljuljanje.

Svaki kutak doma uređen je tako da Dei i maloj Iris pruži što više udobnosti i praktičnosti u prvim danima zajedničkog života. Posebnu toplinu prostoru daju brojni buketi cveća koje je ponosna mama dobila nakon izlaska iz porodilišta.

Uz kadrove iz porodičnog doma, Dea je svojoj naslednici uputila emotivnu poruku:

- Dobrodošla, ljubavi, u svoju oazu mira i sreće. Ovde će te uvek čekati najveći osmeh i podrška, najtopliji zagrljaj i razumevanje. Neka te život uvek vodi tamo gde poželiš, a znaj da ćeš uvek imati toplo gnezdo puno ljubavi kojem možeš da se vratiš - napisala je ponosna mama.

BONUS VIDEO: