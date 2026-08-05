Pevačica Angellina je tokom intervjua u ''Alo'' redakciji otkrila nešto što javnost o njoj ne zna.

Naime, opisala je jednu situacija iz noćnog izlaska kada je sa svojim drugaricama ušla u taksi i zbog neprimerenog ponašanja vozača probudila stranu za koju je mislila da ne poseduje.

- Čudno mi je što se saznalo za to. Dakle, jedne večeri smo drugarice moje i ja krenule u grad i nahvatale smo divljaka i brzo je nakucalo novca, za vožnju od kilometar i nešto više hteo je da naplati više. Naravno, pošto sam iz Beograda, znala sam kako se kreću cene pa sam mu nagovestila da račun treba da bude manji, na šta je on rekao: ''Ako nemate, ostavite mi drugaricu''. Baš je bio bezobrazan i meni tu pukao film i rekla sam drugaricama da napuste vozilo, kako bih rešila sve sa njim nasamo - rekla je Anđela i nastavila:

- Vikala sam i rekla mu da mu taksi neće biti plaćen zbog takvog ponašanja. Htela sam da zovem policiju, toliko sam bila besna. Držala sam novac u rukama i on je krenuo da mi otima i odmah sam počela da se branim, ne znam odakle mi snaga, tukla sam ga na ulici nogama i rukama. Sve što sam ikada videla i naučila što se tiče samoodbrane sam iskoristila, tako da je on pobegao vrzo brzo. Prebila sam ga i ulubila mu auto. Baš sam iznenadila sebe tom reakcijom. Čika se nije lepo proveo, otišao je kući povređen - izjavila je Angellina za Alo.