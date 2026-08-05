Anastasija Gudelj i Nemanja ovih dana u potpunosti su posvećeni najlepšoj životnoj ulozi, roditeljstvu. Svaki slobodan trenutak koriste kako bi uživali sa svojim naslednikom kome su dali ime Ilijan, a porodična svakodnevica ispunjena je nežnim i dragocenim trenucima.

Dok Anastasija koristi priliku da se odmori, Nemanja preuzima brigu o sinu i maksimalno koristi vreme koje provodi s njim. Upravo u jednom takvom trenutku nastala je fotografija koja je raznežila mnoge, ponosni tata nežno gura kolica, lagano ljuljuška svog dečaka i uživa u zajedničkoj šetnji.

Ovakvi prizori najbolje pokazuju koliko uživaju u novom životnom poglavlju i koliko im znače mali porodični trenuci, koje nastoje da provedu zajedno kad god im obaveze to dozvole.

Odmah za oko su nam "zapala" dečija kolica u kojima je preslatki Ilian, a mama i tata čini se nisu štedeli ni dinara na naslednika.

Na fotografiji su kolica prestižnog holandskog brend, i to najnoviji model iz njihove terenske linije.

Prepoznatljiva su po specifičnom okruglom belom logotipu na bočnoj strani tende, minimalističkom dizajnu konstrukcije i prostranoj korpi za bebe.Kombinacija boja na slici je crna šasija (ram) sa tekstilom i tendom u nežno bež/pesak nijansi.

Koliko koštaju?

Cena ovog modela zavisi od toga gde se kupuje i šta je sve uključeno u komplet (samo ram sa korpom i sportskim sedištem ili "3u1" sistem sa autosedištem): U domaćim prodavnicama u Srbiji, cena za osnovni "2u1" komplet (ram, kolevka za novorođenče i sportsko sedište) kreće se uglavnom između 150.000 i 175.000 dinara (oko 1.300 do 1.500 evra), u zavisnosti od trenutnih akcija i izabrane boje rama. Na evropskom tržištu i zvaničnom sajtu, cena za ovaj model u redovnoj prodaji iznosi oko 1.250 do 1.350 evra.

I dok cena doseže skoro pa kao jedan polovni automobil, o kvalitetu ne treba mnogo govoriti, budući da za svog naslednika fudbaler i njegova supruga biraju samo najkvalitetnije.

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