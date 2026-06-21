Ko je i zašto, lažima o ''zvučnom topu'' pokušao da strelja predsednika Vučića, o ovoj ali i drugim blokaderskim lažima za ''Hit tvit'' između ostalog govorio je i politikolog Dragoslav Ljubičanović.

Dragoslav Ljubičanović je dao detaljnu analizu šta se desilo na protestu 15. marta i raskrinkao laž blokadera da je u pitanju bio "zvučni top".

- Bitno je da se ove stvari isteraju na čistac. Videli ste nakon saopštenja VJT čitava salva je bila pokrenuta da se ovo demantuje. Zvanični organi su još na početku dale zvaničan izveštaj da nije bilo upotrebe zvučnog topa. Sada smo saznali šta se i zašto desilo. Ovaj politički pokret koji se predstavlja kao "Studenti u blokadi" su imali protokole za razne situacije - rekao je Ljubičanović i dodao:

- Jedan od tih protokola je bio protokol u slučaju haosa. Znači tada dolazi do skidanja prsluka i povlačenje uz fasade. To sigurno nije smislilo neko dete. Kao što smo videli na snimku, dolazi do koškanja između grupe okupljenih građana koji počinju da napadaju policiju. U jednom trenutku sledi komanda, prekida se protest, skidaju se prsluci i kreće se u povlačenje. Oni znaju da u tom trenutku svako kreće ka svojim fakultetima. Mi vidimo onda hronološki kako se ta komanda prenosi. Ljudi vide da se nešto dešava i kreću da beže. Ono što ih odaje, u jednoj od nota u njihovom zapisniku postoji rečenica "Ovo će postići mastan odgovor Brisela". Veliki broj propagandnih platvormi se držao te tvrdnje i ponavljao da je u pitanju bio "zvučni top". "Zvučni top" je nešto trenutno i traje nekoliko sekundi, što ne vidimo na ovom snimku, ni jedan zvučni talas se ne kreće na taj način. Ovo je bilo jedno planirano dešavanje. Onaj ko se nakon svih dokaza bude držao te priče, ili je potplaćen ili je za psihijatriju - rekao je Ljubičanović.