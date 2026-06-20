Momčilo Bajagić Bajaga danas je na Novom groblju u Beogradu ispratio svoju majku Jovanku Bajagić, koja je preminula 16. juna u 94. godini.

Porodica, prijatelji i najbliži okupili su se kako bi joj odali poslednju počast, dok je opelo održano u popodnevnim časovima, nakon čega je usledila kremacija.

Vest o njenoj smrti rastužila je brojne prijatelje, kolege i poštovaoce poznatog muzičara, koji su porodici Bajagić uputili poruke saučešća i podrške.

Iako je tokom karijere retko govorio o privatnom životu, poznato je da je porodica za Bajagu oduvek predstavljala najveći oslonac.

Njegova majka Jovanka bila je njegova tiha, ali snažna podrška kroz život i karijeru.

Malo je poznato da je Jovanka Bajagić tokom Drugog svetskog rata preživela strahote logora Jasenovac. O toj bolnoj porodičnoj temi Bajaga gotovo nikada nije javno govorio, sve do premijere filma "Dara iz Jasenovca".

Tada je otkrio da je njegova majka kao devojčica zajedno sa članovima porodice odvedena u logor, dok su muškarci iz njihove porodice stradali.

- Moja majka je živela u Hrvatskoj kada su pokupili nju i sve članove njene familije i odveli u logor. Svi muškarci iz njene porodice su stradali. Na koji način je ona uspela da se spase tih strahota ne želim i ne mogu da pričam - kazao je Bajagić tom prilikom.

Alo/Telegraf

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