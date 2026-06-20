Italijanski tužioci koji istražuju navode o takozvanom "Sarajevo safariju", odnosno optužbe da su strani državljani tokom rata u Bosni i Hercegovini plaćali kako bi pucali na civile tokom opsade Sarajeva, za sada nemaju dokaza da zatraže suđenje protiv osumnjičenih, rekao je izvor upoznat sa istragom,

Ovim pododom oglasio se šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Milenko Jovanov koji je tu vest podelio, i na mreži "X" napisao:

- Kakvi dani za organizatore pokušaja obojene revolucije u Srbiji i njihove pione.

Nakon demaskiranja ogavne i podle laži o zvučnom topu, pada još ogavnija i podlija laž o "Sarajevo safariju".

Samo nek' ide redom.