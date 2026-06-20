Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, najavio je da će podneti tužbu protiv blokaderke koja ga je fizički napala na maturskoj večeri učenika Karlovačke gimnazije.



Ilić je na proslavu došao kao gost i pratnja jednoj maturantkinji, ali je situacija ubrzo eskalirala. Na ulazu mu je ekipa blokadera preprečila put, uz uvrede i zvižduke, nakon čega je došlo i do fizičkog kontakta.

Njega je jedna žena iz grupe gurnula i fizički nasrnula na njega, zbog čega je odlučio da se obrati svom pravnom zastupniku.

- Da li ja mogu da tužim gospođu koja me je napala fizički? - upitao je Bogdan svog advokata tokom lajva.

- To nisam video, ali ako je fizički napad, naravno da možeš - odgovorio je advokat.

Baka Prase je potom detaljnije opisao incident, ističući da je doživeo neprijatnost i osećaj ugroženosti.

- Ispitivao sam gospođu pored, pitao sam nešto i konstantovao da je na nekim halucogenim supstancama, da bi se gospođa, koja se nalazila pored nje, okrenula, zgrabula me, gurnula i rekla: "Skloni se!" Mislim da je to potpuno legitiman razlog za tužbu - objasnio je Ilić, dok je njegov advokat kratko potvrdio da za to postoji pravna osnova.

Osim toga, naglasio je da je osećao da mu je bezbednost ugrožena.

- Došao sam da ulepšam maturu, a završio sam u situaciji u kojoj sam fizički napadnut. Mislim da ću podneti tužbu - govorio je Ilić.

- Imaš pravo na tužbu - zaključio je njegov advokat.

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