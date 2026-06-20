Pored snažnog ugriza, ova riba sadrži moćan neurotoksin koji se zove tetrodotoksin, koji može da izazove otkazivanje srca i pluća, zbog čega nije pogodna za ishranu ljudi, prenosi britanski Telegraf.

Ova vrsta, poznata i kao srebrnobrazi žaboglavac (Lagocephalus sceleratus), prirodno obitava u Indijskom okeanu.

Međutim, ribe su preko Sueckog kanala dospele u Sredozemno more, pa će turisti koji ovog leta posećuju letovališta imati još jednu opasnost osim morskih ježeva i meduza.

Jedna starija Grkinja ove nedelje je zadobila ujed srebrnobraze napuhače i završila je sa nekoliko šavova.

Povređena je dok je plivala kod plaže u obalskom letovalištu Varkiza, nedaleko od Atine.

Prema izveštajima grčkih medija, riba je iznenada nasrnula na nju, bez ikakvog povoda.

To je poslednji u nizu sličnih incidenata u Grčkoj, gde ova vrsta nema prirodne neprijatelje i brzo se razmnožava.

Nota Peristeraki, stručnjak za ovu vrstu iz Helenskog centra za istraživanje mora, rekla je da ovu ribu treba izbegavati.

"Neki napadi dogodili su se kada su ljudi pokušali da je hrane ili dodiruju", istakla je ona.

Bilo je nekoliko slučajeva u kojima su ljudi ostali bez prsta na ruci ili nozi.

"Ipak, to su retki slučajevi, veća je verovatnoća da ćete sresti ajkulu. Ako ronite sa maskom, možda čak nećete ni videti napuhača. U njihovim stomacima pronašli smo ostatke ribarskih mreža i udica", navela je Peristeraki.

Grčki Crveni krst izdao je smernice za postupanje u slučaju povrede koju izazove ova riba.

Ranu odmah treba oprati čistom vodom i sapunom, deo koji krvari pritisnuti čistom krpom ili gazom, a medicinsku pomoć treba potražiti što je pre moguće, navode oni.

Napadnutima mogu da budu potrebni šavovi i vakcina protiv tetanusa.

Grčki ribari kažu da su napuhači postali ozbiljan problem: ne samo da uništavaju mreže i napadaju ulov, već su opasni i za rukovanje.

"Ako vas jedna od ovih riba ujede, otkinuće vam prst. One uništavaju more. Ne ostavljaju ništa iza sebe. Da ovo nije moj brod, odavno bih napustio ovaj posao. Situacija je očajna... ne možemo da preživimo", rekao je ribar sa Krita Aleksis Čarlambakis.

Drugi ribar, Janis Janakakis, kazao je da je to riba koja jede sve na šta naiđe.

"Čini se da je ništa ne ugrožava, jer nema prirodne neprijatelje", istakao je on.

Ekonomske posledice su, kako se navodi, velike.

Procene pokazuju da u nekim delovima Grčke svaki ribarski brod godišnje trpi prosečno oko 8.500 evra gubitaka i štete.

Na Kipru ribari dobijaju novčanu nagradu za svaki ulovljeni primerak napuhača koji donesu na obalu, gde se ribe spaljuju kao otpad u posebnim postrojenjima.

Grčka razmatra uvođenje sličnog programa kako bi pokušala da smanji brojnost ove vrste.

Ribari navode da je finansijski podsticaj potrebno uvesti što pre kako bi se zaustavilo povećanje populacije napuhača.

Srebrnobrazi napuhač prvi put je zabeležen u istočnom delu Sredozemnog mora 2003. godine, a u grčkim vodama 2005. godine.

Poslednjih godina njegova populacija i područje rasprostranjenosti naglo su se proširili, pa se riba proširila prema Italiji, Španiji i zapadnom delu Sredozemnog mora.

U Grčkoj je posebno rasprostranjena oko Krita i ostrva Dodekaneza, uključujući popularnu turističku destinaciju Rodos.