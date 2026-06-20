Bivša rijaliti učesnica Miljana Kulić priredila je pravi skandal u Čačku, kada se u gluvo doba noći pojavila ispred porodičnog doma pevača Mišela Gvozdenovića, čime je uznemirila čitav komšiluk.

Iako je njihova priča odavno trebalo da bude ostavljena u prošlosti, Miljana očigledno nije potpuno zaboravila pevača za kojim je godinama ludela.

Podsetimo, njena opsesija pevačem počela je još 2010. godine, kada se takmičio u "Zvezdama Granda", a u jednom trenutku išla je toliko daleko da mu je ofarbala kuću i psa u roze.

Miljana Kulić je u Čačak, inače rodni grad Mišela Gvozdenovića, otputovala sa majkom Marijom Kulić i redovno o svakom koraku obaveštavala pratioce na društvenim mrežama. Kada je stigla u njegovo naselje, snimila je video u kom je najavila šta planira.

- E ljudi, evo stigli smo u Čačak. Kako bih rekla, meni je simpatija bio Mišel Gvozdenović. Svi znate, nažalost, kakvu je torturu preživeo od mene, a ja se upravo nalazim u njegovom naselju - istakla je Miljana u snimku.

- Bože, Miljana, nemoj. Ima malu decu, sigurno svi spavaju - upozorila ju je majka.

Komšije htele da zovu policiju

Ovaj incident izazvao je veliki nemir među Čačanima. Stanovnici ove ulice, koji su zbog nje noć proveli budni, nisu štedeli reči na račun Kulićeve, ali su zbog bezbednosti odlučili da ostanu anonimni.

- Mene i moju porodicu je usred noći probudila vika i urlanje. Mislili smo da je napolju neka svađa i tuča, što zna da se desi. Kako je vikanje trajalno duže vreme i čuli smo da se pominje Mišelovo ime, sve je već postalo čudno i mislili smo da je neki ludi fan pred njegovom kućom. Sa terase sam video upaljen automobil, a kada sam bolje čuo glas bilo mi je jasno da je Miljana ponovo krenula da uhodi jadnog momka - svedoči jedan od komšija.

Kako očevici ističu, prizor je bio neverovatan, a prozori su se otvarali duž cele ulice.

- Zamislite samo, Miljana Kulić stoji nasred ulice i ne prestaje da viče Mišelovo ime. Sve se treslo, ljudi su izlazili na terase u neverici. Jadan čovek, šta je sve doživeo, taman mislio da mu se neće više nikad desiti, kad ono...Ma, ona je šifra teška, njoj smešno, a ne zna kakav su pakao prolazili. Mišel se nije oglašavao, verovatno je pokušavao da izbegne još veći skandal, ali cela ulica je bila na nogama zbog nje - ispričao je jedan meštanin.

Jedna starija gospođa koja živi u blizini Mišela, bila je toliko uplašena da je umalo zvala nadležne organe:

- Probudila me je i uznemirila buka. Vika je trajala i trajala, a u jednom trenutku sam htela da pozovem policiju, nisam znala šta se dešava. Posle se situacija smirila, a kako nije nastavila da nas uznemirava vratili smo se da spavamo - priznala je ona.

Inače, Miljana i Marija Kulić pokrenule su biznis od kog su za mesec dana zaradile 30.000 evra.

Alo/Blic

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