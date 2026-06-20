Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens oglasio se povodom navoda da je Iran ponovo zatvorio Ormuski moreuz, nakon što je iranska združena vojna komanda optužila SAD i Izrael za kršenje sporazuma o prekidu vatre.

Govoreći za Foks njuz, Vens je rekao da nema dokaza da je Teheran zatvorio ovaj strateški važan prolaz, ističući da pregovori napreduju u dobrom pravcu i da veruje da je moguće očuvati primirje.

- Daćemo šansu diplomatiji - poručio je Vens.

On je potvrdio da su američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner već stigli u Švajcarsku, gde bi trebalo da se održe razgovori sa ciljem očuvanja sporazuma o prekidu vatre.

Međutim, ubrzo su usledile nove tenzije. Glavna združena vojna komanda Irana saopštila je da je Ormuski moreuz ponovo zatvoren, optuživši Sjedinjene Američke Države i Izrael za kršenje dogovora.

Prema navodima iranske strane, Vašington je „izigrao poverenje i prekršio svoje obaveze“ iz Memoranduma o razumevanju, čiji je cilj bio okončanje sukoba sa Iranom.

Prvi član sporazuma, kako navode u Teheranu, predviđa trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući i Liban.

Iranske vlasti kao dodatni razlog navode nastavak izraelskih udara u južnom Libanu, uprkos sporazumu o prekidu vatre sa Hezbolahom, koji je trebalo da stupi na snagu juče u 14 časova po britanskom vremenu.

Ormuski moreuz predstavlja jednu od najvažnijih pomorskih ruta na svetu, kroz koju prolazi približno petina globalnih isporuka nafte i gasa.

U saopštenju koje je prenela iranska državna televizija, vojna komanda upozorila je da su „već pripremljeni naredni koraci“ ukoliko se, kako navode, agresija nastavi.

Podsetimo, brodski saobraćaj kroz moreuz prethodno je bio normalizovan nakon što su SAD i Iran ranije ove sedmice postigli privremeni sporazum.