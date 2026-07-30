Iako su mnogi sumnjali u stabilnost njegovog odnosa sa Kulićima, Ivan Marinković potvrdio je da je sa Marijom i Miljanom pronašao zajednički jezik kada je u pitanju odgoj malog Željka. Povodom sinovljevih skorašnjih reakcija na kamere, specifičnog vaspitanja i velikih strasti prema sportu, Ivan je otvoreno sumirao utiske, pa poslao jasnu poruku o budućnosti svog naslednika, ali i svojim daljim rijaliti planovima.

U kakvom si kontaktu sa Željkom sada, da li su Marija i Miljana spustile gard?

- Čujemo se redovno, naravno! Željko je trenutno apsolutno opsednut fudbalom i čim se čujemo, on me obaveštava o svemu. Marija mi kaže: „On sve zna!“ Zna doslovno sve fudbalere napamet, od Pelea pa na ovamo. Pošto sam ja igrao fudbal i obožavam taj sport, malo ga zezam u razgovorima. On mi priča kako je Ronaldinjo genije. Drago mi je što obožava sport i što nije zainteresovan za novinarstvo, kao ono kad si bio kod Miljane i pitao ga šta će biti kad poraste.

Željko se pojavljuje i na novom YouTube kanalu Marije i Miljane. Kako ti to deluje?

- Iskreno, vrištao sam od smeha kad sam gledao neke epizode! To je kod njih sve spontano. Željko inače ne voli kamere i slikanje telefonom, uvek ima neku "mrku facu" kad ga slikaju jer ne voli da ga smaraju. Savršeno priča engleski kroz igrice i izuzetno je inteligentan. Vidim ga sutra kao neku internacionalnu zvezdu koja će otići u potpunu drugu krajnost u odnosu na sve ovo čime se mi bavimo. Sigurno je povukao inteligenciju i gen od mene i Miljane. Mislim da će, kada poraste, potpuno bataliti ceo ovaj naš svet i otići u neku drugu krajnost u odnosu na sve čime se mi bavimo - rekao je Ivan za Alo.

Priča se o mogućem " Eliti All Stars" formatu naredne sezone. Kako bi to izgledalo?

- To bi bio pravi sudar titana! Već godinama pričam da bi Veliki Šef trebalo da napravi sezonu samo od najjačih igrača, pobednika i favorita, da ne gledamo likove koji samo popunjavaju prostor i vređaju inteligenciju. Ako skupe sve vodeće igrače iz prethodnih devet sezona, pomešane veze, bivše brakove i rivale, to bi bio opšti haos i pucalo bi na sve strane! Voleo bih da uđem kasnije, moram da se posvetim privatnom životu i Željku.



Šta je Ivan još pričao pogledajte u intervju ispod teksta: