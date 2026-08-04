Ne znajući šta da radi, ona je zatražila savet na Redditu.

Komšija je stalno posmatra

Žena je ispričala da se oseća neprijatno zbog, kako tvrdi, „izuzetno radoznalog i nametljivog komšije“ koji je stalno posmatra preko baštenske ograde.

Kaže da joj je njegovo ponašanje počelo ozbiljno da smeta.

Ona je svoju priču podelila na Redditu, tražeći savet kako da se izbori sa komšijom koji joj, prema njenim rečima, narušava privatnost. Iako postoje načini da se situacija reši, stručnjaci upozoravaju da postoje i određena pravila koja treba poštovati.

Postao je radoznao i nametljiv

Žena je objasnila da se problem pojavio nakon što su ona i partner kupili kuću pre dve godine. Kako kaže, imanje je imalo „veliku i prelepu baštu sa pogledom na močvare, veoma mirno i spokojno mesto“, ali im je mir često bio narušen.

U početku su bili potpuno posvećeni renoviranju kuće.

„Kad god bismo bili u dvorištu i radili nešto oko kuće, on bi izašao i započeo razgovor. U početku nismo mislili ništa loše“, ispričala je.

Kako kaže, delovalo je da samo žele da imaju prijatnog komšiju koji pokušava da izgradi odnos sa novim stanarima i pita kako napreduju radovi.

Međutim, situacija se tokom vremena promenila.

„Počeli smo da primećujemo da naš komšija postaje sve radoznaliji i nametljiviji. Počeo je da izlazi napolje čim bi nas video, čak i kada bi morao da viče preko ulice da bi započeo razgovor“, navela je žena.

Komšija je počeo da komenatriše njen život

Posebno joj je zasmetalo što je počeo da komentariše njihove svakodnevne navike.

„Govorio bi stvari poput: 'Primetio sam da vam auto ove nedelje ne izlazi iz dvorišta do kasnije, da li ste možda na obuci za posao?'“

Dodala je da bi komšija često prekidao njihova druženja u dvorištu.

„Kada bismo imali prijatelje ili porodicu u gostima, on bi izašao u svoje dvorište i započeo razgovor sa svima. Čak ni kada bi razgovor završen i mi nastavili svoje druženje, nije odlazio, što je stvaralo neprijatnu situaciju.“

Žena tvrdi da je vremenom počela da ima osećaj da komšija prati svaki njihov korak.

„Počelo je da deluje kao da zaista nadgleda sve što radimo i da mora da zna svaki detalj našeg života. Čak sam ga nekoliko puta uhvatila kako proviruje iza ulaznih vrata i posmatra šta radim kada se vratim kući.“

Tvrdi da komšija često „visi preko ograde“ pokušavajući da započne razgovor, ali i da „stoji naslonjen na ogradu i gleda je“.

„Osećam se neprijatno i samo želim da uživam u svom dvorištu u miru“, rekla je.

Objava izazvala brojne komentare

Njena objava izazvala je brojne komentare, a mnogi korisnici su ponudili savete.

Jedan korisnik je napisao:

„Viša ograda bi možda pomogla, ali veći problem je da mu jasno stavite do znanja da to što ste u dvorištu ne znači automatski da ste dostupni za razgovor.“

Drugi je savetovao:

„Recite mu direktno da je vreme posle posla u dvorištu vaše vreme za vas dvoje i da vam je važno da tada budete sami. Ljudi obično poštuju takve granice.“

Treći je dodao:

„Razmislite o višoj ogradi, zaštitnom panelu ili sadnji drveća i žbunja. Učinite da više ne može da vas posmatra preko ograde.“

Inače, u Velikoj Britaniji, ograda bez posebne građevinske dozvole uglavnom može biti visoka do dva metra. Ako se nalazi pored puta ili trotoara uz put, maksimalna visina je oko jedan metar. Za više ograde obično je potrebna dozvola lokalnih vlasti, a pravila mogu da se razlikuju od mesta do mesta, piše Mirror.