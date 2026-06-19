Radomir Raša Novaković, suprug pevačice Goce Tržan, vlasnik je kompanije koja se bavi proizvodnjom kinematografskih dela, audio-vizuelnih sadržaja i televizijskog programa.

Pored skladnog braka, njih dvoje godinama uspešno sarađuju i na poslovnom planu. Kako su ranije navodili domaći mediji, vlasnici su kafića i spa centra na Adi Ciganliji, u koji su uložili oko 90.000 evra, dok njihova kompanija ostvaruje zapažene rezultate, što potvrđuju i podaci Agencije za privredne registre.

Prema finansijskim izveštajima za 2025. godinu, firma je ostvarila prihod od 34,5 miliona dinara, dok su rashodi iznosili oko 29 miliona dinara.

Goca Tržan i suprug uspešno kombinuju brak i zajednički biznis

Nakon oporezivanja, kompanija je zabeležila neto dobit od približno 4,5 miliona dinara, odnosno oko 40.000 evra.

Podsetimo, kafić koji Goca i Raša vode na Adi Ciganliji formalno je registrovan na treće lice, koje je ujedno i većinski vlasnik, dok je, prema podacima Agencije za privredne registre, on je jedan od suvlasnika.

- Da, čuli smo od ljudi da je Goca otvorila kafić. To je lepo, često je viđamo ovde, ali mislim da je njen muž zadužen za vođenje posla, dok je ona više uključena u organizaciju - uz osmeh je rekao izvor.

Vlasnici drugih ugostiteljskih objekata na beogradskom kupalištu izražavaju izvesnu zabrinutost za poslovanje, navodeći da su posetioci sve više zainteresovani za nove sadržaje.

- Sezona je počela i posla ima za sve, ali činjenica je da su ljudi željni noviteta. Čuo sam da taj kafić nudi raznovrsnu ponudu. Imam stalne goste tokom cele godine, pa ne strahujem, ali manjim lokalima, iskreno, preti zatvaranje - izjavio je vlasnik jednog restorana na Adi za Informer.

Alo/Informer