Radio-televizija Srbije emituje specijalnu emisiju „Dosije zvučni top – frekvencija straha“, posvećenu novim detaljima istrage o događajima od 15. marta prošle godine i dokumentaciji do koje je došlo Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Povod za emisiju predstavljaju dokumenta pronađena tokom istrage tragedije na Filozofskom fakultetu, koja su otvorila nova pitanja i vratila fokus na slučaj koji već više od godinu dana izaziva veliku pažnju javnosti.

Jedna od centralnih tema biće pitanje da li je priča o navodnoj upotrebi zvučnog topa nastala spontano tokom protesta ili je čitav narativ oblikovan mnogo ranije. Posebna pažnja biće posvećena dokumentaciji koju je pronašlo tužilaštvo, načinu na koji su nastale tvrdnje o zvučnom topu i pitanju ko ih je prvi plasirao.

Biće otvoreno i pitanje da li je javnost bila svedok bezbednosnog incidenta ili pažljivo pripremanog scenarija, kao i zbog čega se u istrazi pominju sumnje na izazivanje panike, nereda i pokušaj nasilne promene ustavnog uređenja.

Kako je najavljeno, u emisiji će se analizirati dokumenta, tvrdnje, činjenice i brojna pitanja na koja javnost već više od godinu dana očekuje odgovore.

Gosti specijalne emisije RTS-a biće tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Miodrag Marković, profesor Fakulteta političkih nauka Milan Petričković i advokat Dragoslav Ljubičanović.

Nova saznanja do kojih su došli istražni organi ponovo su otvorila slučaj koji je mesecima izazivao polemike u javnosti, a večerašnja emisija na RTS-u pokušaće da rasvetli ključne dileme i ponudi odgovore na pitanja koja se postavljaju još od marta prošle godine.