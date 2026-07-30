Odlazak pod svetla reflektora i dugogodišnje učešće u rijaliti programima odveli su Ivana Marinkovića na jednu stranu, dok je njegov privatni život na drugoj pretrpeo nenadoknadive gubitke. Najveći među njima svakako je odnos sa ćerkom Lenom, sa kojom danas nema nikakav kontakt. Povodom sve učestalijih izjava njegove bivše supruge Goce Tržan o njihovom braku i odrastanju zajedničkog deteta, Ivan je odlučio da više ne ćuti. Otkrio je kako gleda na tvrdnje da je bio nepostojeći otac, zašto veruje da je neko treći umešao prste, ali i kako je rođenje sina Željka dodatno produbilo jaz između njega i ćerke.

Kakav je trenutno tvoj odnos sa ćerkom Lenom koja se sve više pojavljuje u javnosti sa majkom Gocom Tržan?

- Sve sam video i čuo. Nažalost, tu se ništa nije pomaklo sa mrtve tačke. Moja sestra je pokušavala da stupi u kontakt sa njom, ali bez uspeha. Ne volim puno da širim tu temu u medijima, iako bih rado "razvezao jezik" jer nemam šta da krijem. Ne želim da ispadne kako preko medija vršim pritisak. To što se desilo jeste jedno sistemsko uništavanje međuljudskih odnosa i odnosa između oca i deteta, koje traje godinama. Moja jedina krivica je možda što ranije nisam oštrije reagovao, ali sam se sve vreme nadao da će stvari krenuti nabolje. Danas smo nas dvoje potpuno dva stranca.

Misliš li da bi ti se javila kada bi je danas pozvao?

- Ne mislim da bi mi se javila. Pre godinu ili dve smo imali neku povremenu komunikaciju porukama, ali čim je trebalo da dođe do konkretnog susreta, nastajao bi prekid. Jasno je da je tu neko treći umešao prste. Da je danas sretnem na ulici, veruj mi da ne znam kako bih reagovao, verovatno bih se preznojio od neprijatnosti. Suludo je uopšte pričati o tome kada taj odnos zvanično i ne postoji, a ja sam to dete odgajao od kilo mesa.

Kako reaguješ na izjave Goce Tržan o vašem braku i tvom učešću u odrastanju deteta?

- Vidim godinama jedno potputno izopštavanje mene – prvo kao bivšeg supruga, a što je najgore, i kao oca. Nisam ja bio duh u tom životu! Pročitao sam skoro njen intervju gde opisuje situaciju iz Herceg Novog kada je Lena bila beba. Pričala je kako je sama silazila sa bine da doji bebu u kolicima, stvarajući sliku da sam ja bio nepostojeć. A ja sam sve vreme bio tu sa njom na nastupima i čuvao dete! Puno je takvih situacija gde me pretvara u duha, i verovatno je kroz takav ugao godinama plasirana priča i Leni. Imam veliku kočnicu dok pričam o ovome, ali u meni i dalje postoji trunka nade da će se stvari sa ćerkom promeniti kako godine budu prolazile. Nisam bio nikakav nasilnik, agresivac ni kriminalac da bi mi se pristup detetu na ovaj način potpuno odsekao - rekao je Ivan za Alo.

Da li bi imao drugačiji odnos sa ćerkom da nisi ušao u svet rijalitija?

- Verujem da bih, ali jedna od ključnih prekretnica za ovakvu situaciju jeste moj odnos sa Miljanom i rođenje mog sina Željka. Lena mi je pre dve godine napisala da ona ne prihvata Željka kao brata, što je meni apsurdno. Dok se meni kao Ivanu Marinkoviću meri svaka reč i potez u javnosti, ovamo se prelazi preko činjenice da je to njeno rođeno krvno srodstvo. Ali opet, to je posledica dugogodišnjeg sistemskog uticaja i brisanja mene iz njenog života - izjavio je Marinković u Alo VIP intervjuu, ceo pogledajte ispod teksta:



