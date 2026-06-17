Mladi pevač Ivan Simić nedavno je izbacio duetsku pesmu sa Marinom Tadić pod imenom "Titanik", tim povodom bio je gost naše redakcije i rukrike ILI - ILI. Pred njim su bila brojna imena sa estrade, a on je bez zadrške dao svoje mišljenje o njima, ali i otkrio sa kim bi radije snimio duetsku pesmu.

Na samom početku, prvi izbor bile su Tea Tairović i Milica Pavlović. Ivan je bez preteranog razmišljanja prednost dao Milici, a onda je usledila sledeća, prilično intrigantna runda. Ponudili smo mu da bira između Dare Bubamare i Barbare Bobak, a pevač nam je tom prilikom otkrio šokantnu informaciju o sukobu, odnosno nesporazumu na društvenim mrežama:

- Pošto me je Dara blokirala odavno, mada mislim da je slučajno, ono njeno pritisnula pogrešno dugme, jer smo se pratili. Dara je car i ja bih jako voleo da se ta greška ispravi, tamo negde kad završi ona sa svojim obavezama posle 7, pola 7 kad god. Voleo bih da se to ispravi, ali sada ću zbog toga izabrati Barbaru Bobak, jer mi je ona pisala sledeću pesmu - otkrio nam je pevač.

Sledeći izbor za Ivana nije bio nimalo lak. Pred njega smo stavili Jelenu Karleušu i Svetlanu Cecu Ražnatović. Ipak, mladi pevač se sjajno snašao i ponudio diplomatski odgovor koji spaja nespojivo:

- Joj baš teško, ali baš. Jel može i jedna i druga, ko bi realno odbio i Cecu i Jecu, ja sigurno ne bih, to se ne odbija. Mogu obe to je moj odgovor - odlučio je Ivan.

Sledeći izbor bio je muški duet, a mi smo mu ponudili popularnog mladog pevača Jakova Jozinovića i Mirzu Selimovića, a Ivan je bez zadrške izabrao stranu:

- Biram Mirzu, super je Jakov i odlično što je vratio ovu prelepu muziku konačno da se malo sluša i traži, mislim meni sada na nastupu traže te neke prelepe pesme koje su bile zaboravljene, i mene to raduje jako jer ne moram više da pevam samo one okorele narodnjake, ali ipak Mirza nekako je duže tu i jako je kvalitetan, jako volim njegovu diskografiju i karijeru, i stvarno bih mi bila čast - rekao je Ivan. Ovom prilikom, on se osvrnuo i na neverovatan uspeh kolege Jakova Jozinovića, koji je nakon čak 10 rasprodatih koncerata u Sava Centru zvanično zakazao i dve Beogradske Arene:

- Šta da kažem, video sam, drago mi je baš. Konačno nešto kvalitetno da se plasira, i meni je najdraže zbog ljudi, zaboravila se ta muzika a svi je vole, tako da svaka čast Jakovu - rekao je on.

Za sam kraj naše rubrike, pred Ivana smo stavili nekadašnje članice popularne grupe Hurricane, Sanju Vučić i Ivanu Boom Nikolić. Pevač je bez sekunde razmišljanja napravio svoj konačni izbor i otkrio ko mu je pružio ruku kada mu je bilo najteže:

- Sanja Vučić uvek, zato što je Sanja takav car i legenda, i nije mi naplatila prateće vokale za pesmu, i uvek je bila tu za mene u onim najgorim situacijama, tako da zauvek Sanja Vučić - zaključio je Ivan Simić za naš portal.

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