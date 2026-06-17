Muškarac star oko 70 godina poginuo je danas oko podneva u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Požeškoj ulici na Čukarici.

Prema prvim informacijama, u sudaru su učestvovala dva putnička vozila, a od siline udara jedno od njih se prevrnulo i završilo na krovu.

Na lice mesta ubrzo su stigle ekipe Hitne pomoći, policije i vatrogasno-spasilačkih službi. Nažalost, lekari su mogli samo da konstatuju smrt muškarca starog oko 70 godina.

Kako se sumnja, nastradali muškarac upravljao je automobilom koji se nakon sudara prevrnuo na krov. Za sada nije poznato kako je došlo do nesreće, niti da li je u sudaru bilo još povređenih osoba.

Policija je obavila uviđaj, a saobraćaj u ovom delu Požeške ulice bio je otežan tokom trajanja intervencije nadležnih službi.