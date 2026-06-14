Brnabić je na društvenoj mreži X podsetila da su pojedini opozicioni predstavnici do juče tvrdili da je Vučić međunarodno izolovan i da "niko neće da ga vidi", dok ga danas nazivaju "potrčkom svetskih sila".

"Do juče pričali da je Aleksandar Vučić izolovan, da niko neće da ga vidi, da je Srbija sebi zatvorila sva vrata dok je on vodi, a danas je Vučić 'potrčko svetskih sila'. Teški diletanti čija reč ne znači ništa. Zato su toliko i opasni. Vučić je potrčko svetskih sila jednako koliko je Milivojević lider svetskih sila", napisala je Brnabić.