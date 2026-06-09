Ćerka trubača Dejana Petrovića, Jovana, objavila je snimak putem TikTok profila kojim je rasplakala brojne pratioce.

Na snimku je prikazala kako se rastaje od roditelja, te je kroz suze ispričala koliko joj to teško pada.



Jovana, koja se našla u centru dešavanja nakon vesti da je pretučena od strane brata MMA borca Marka Bojkovića, je iskrenom reakcijom rasplakala mnoge.

U toku celog skandala, javnost i korisnici mreža počeli su da se interesuju za trubačevu ćerku, a ova njena objava na Tik Toku posebno je privukla pažnju javnosti.

"Ne mogu da prestanem da plačem"

Naime, kako je trubač konstantno prebukiran nastupima, primoran je da stalno provodi vreme u putu i na turnejama zbog čega manje vremena provodi sa porodicom. Njegova ćerka Jovana je upravo objavila snimak jedne takve porodične situacije.

- Svi znaju kako je kad ti tvoji žive preko - napisala je ona uz snimak na kojem maše roditeljima koji odlaze na put, a zatim je objavila snimak na kom plače.

- Joj, znači toliko mrzim kad se rastajemo, ne mogu da prestanem da plačem, kao da mi je neko umro, Bože oprosti - rekla je ona dok se tešila i brisala suze.

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