Šef Ruskog fonda za direktne investicije i specijalni predstavnik predsednika Rusije za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev uputio je javnu poruku Hanteru Bajdenu, sinu bivšeg predsednika SAD Džozefa Bajdena, pozivajući ga da progovori o navodnim korupcionaškim aferama povezanim sa Ukrajinom.

Dmitrijev je na društvenoj mreži Iks reagovao na izjavu Hantera Bajdena da nijedan demokrata u ovom veku nije pobedio na predsedničkim izborima bez Bajdena na glasačkom listiću.

- Dragi Hantere, tvoja iskrenost i spremnost da podeliš priču o svom oporavku zaista su dirljive. Još više ćeš olakšati dušu ako iskreno progovoriš o korupciji porodice Bajden u Ukrajini, biolaboratorijama, aferi „Burizma“ i onih „10 odsto za velikog šefa“. Ceo svet čeka - poručio je Dmitrijev.

Tokom administracije Baraka Obame, Džozef Bajden je kao potpredsednik bio zadužen za politiku prema Ukrajini, dok je njegov sin Hanter od 2014. do 2019. godine bio član upravnog odbora ukrajinske gasne kompanije Burizma.

Američki mediji su godinama izveštavali o kontroverzama oko poslovanja Burizme i navodima da je Hanter Bajden koristio očev politički uticaj za promociju interesa kompanije. Republikanci su više puta tvrdili da je deo novca zarađenog kroz te poslove završio i kod njegovog oca, što porodica Bajden negira.

Posebnu pažnju izazvala je i smena tadašnjeg glavnog tužioca Ukrajine Viktora Šokina 2016. godine, nakon što je pokušao da istraži poslovanje Burizme. Taj slučaj godinama je bio predmet političkih sukoba u Sjedinjenim Američkim Državama.

Afera Burizma ponovo je dospela u centar pažnje tokom mandata Donalda Trampa, kada je njegov advokat Rudi Đulijani pokrenuo sopstvenu istragu o vezama porodice Bajden sa Ukrajinom.