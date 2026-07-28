Tada dvanaestogodišnja devojčica prvi put je saznala da je začeta vantelesnom oplodnjom, ali i da je tokom postupka došlo do ozbiljne greške zbog koje njen biološki otac nije čovek za kog je ceo život verovala da jeste.

Hadeja, danas arheološkinja koja živi u Kanadi, kaže da joj je to otkriće u početku delovalo potpuno nestvarno.

Njena majka je belkinja sa Ostrva Princa Edvarda, dok je otac poreklom iz Gane. Pošto su godinama bezuspešno pokušavali da dobiju dete, odlučili su se za vantelesnu oplodnju u jednoj klinici u Torontu.

Klinika je napravila grešku koju niko nije očekivao

Roditelji su jasno naglasili da žele donora sperme afričkog porekla kako bi dete nasledilo osobine oba roditelja. Međutim, kada je Hadeja rođena, bilo im je čudno što je imala veoma svetlu put.

Kada su kontaktirali kliniku, rečeno im je da sačekaju godinu dana jer bi se, navodno, boja kože mogla promeniti.

Po isteku tog perioda klinika je priznala da je došlo do zamene uzorka sperme zbog greške u označavanju.

Ispostavilo se da biološki otac nije bio donor kojeg su roditelji odabrali, već potpuno druga osoba.

Otac koji ju je odgajio za nju je i dalje jedini otac

Iako je saznanje bilo šokantno, Hadeja kaže da nikada nije promenilo njen odnos prema ocu koji ju je odgajio.

„On je bio uz mene od prvog dana. Prisustvovao je mom rođenju, odgajio me i nikada nisam pomislila da nije moj otac“, ispričala je.

Njeni roditelji su 2003. godine tužili kliniku zbog greške i spor je završen vansudskim poravnanjem, dok iznos odštete nikada nije objavljen.

Kasnije je doktor koji je vodio kliniku napustio lekarsku praksu nakon postupka koji je protiv njega vođen zbog brojnih nepravilnosti u radu.

DNK test otkrio još veću tajnu

Godinama kasnije Hadeja je uradila DNK test želeći da sazna više o svom biološkom poreklu.

U početku nije pronašla nikakve podatke, ali ju je nekoliko godina kasnije kontaktirala osoba koja je imala podudaranje DNK.

Tada je usledio novi šok.

Otkrila je čak 15 polubraće i polusestara začete spermom istog donora. Većina njih nije ni znala da je rođena uz pomoć donirane sperme, pa je vest potpuno promenila njihove živote.

Posebno ih je iznenadila informacija da je donor, prema dostupnim podacima, verovao da uzorak daje za medicinska istraživanja, a ne za postupke vantelesne oplodnje.

Iako je prošla kroz niz neverovatnih otkrića, Hadeja kaže da sebe smatra srećnom jer je odrasla u porodici koja joj je pružila ljubav i omogućila da upozna dve različite kulture. Ističe da njen identitet ne određuje biologija, već ljudi koji su je odgajili i život koji je izgradila.