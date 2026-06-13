Na tu mogućnost, koju ne isključuje, upozorio je glavni komandant nemačkih svemirskih snaga.

"Na samom vrhu eskalacione lestvice nalazi se sumnja da Rusija možda radi na tehnologiji kojom bi nuklearnu eksplozivnu napravu postavila u orbitu", rekao je general-major Majkl Traut, komandant Svemirskog zapovedništva Bundesvera, u intervjuu za Politico na berlinskom sajmu avijacije ILA.

Na pitanje da li smatra takav scenario realnim, Traut je odgovorio: "Ne mogu to da isključim."

Nuklearna detonacija u svemiru ne bi bila poput klasičnog udara na Zemlji, ali bi njene posledice bile razorne za savremena društva i vojske koje zavise od satelita za komunikaciju, navigaciju, bankarstvo, transport, vremensku prognozu i vojno ciljanje.

"Ako bi se danas dogodilo nešto poput Starfish Prime-a", izjavio je Traut, misleći na američki nuklearni test na velikoj visini iz 1962. godine, "do trećine svih satelita u niskoj Zemljinoj orbiti moglo bi da prestane sa radom u narednim nedeljama i mesecima."

To bi, upozorio je, pogoršalo problem svemirskog otpada i povećalo rizik od lančanih sudara poznatih kao Kesslerov efekat.

"Čak je zamislivo da određene orbitalne visine ne bi bile upotrebljive decenijama", dodao je.

Nova nemačka strategija

Upozorenje dolazi u trenutku kada Berlin želi da svemir postavi kao ključni stub svoje odbrambene politike. Nova nemačka strategija svemirske bezbednosti nalaže da Bundesver mora biti sposoban ne samo da štiti pristup svemiru, već i da ograniči protivnicima njegovo korišćenje.

Traut je rekao da su se pretnje u svemiru "masovno razvile" poslednjih godina, od ometanja GPS-a i upotrebe lasera do fizičkih napada na satelite. Već su prisutne elektromagnetne smetnje i lasersko ometanje.

"Najbolji primer je ometanje GPS-a u baltičkom regionu", rekao je, dodajući da to utiče na civilno vazduhoplovstvo i pomorski saobraćaj.

Nemački odgovor, istakao je, ne sme biti pasivan.

"U arenu se ne ulazi samo sa štitom", rekao je Traut. "Funkcionalno odvraćanje uvek ima aktivnu, ofanzivnu komponentu."

Naglasio je da "ofanzivno ne znači agresivno", ali je dodao da Nemačka mora biti sposobna da preuzme inicijativu u sukobu, uključujući delovanje protiv protivničkih svemirskih sistema i prateće infrastrukture na Zemlji.

Nemačka planira nabavku nekinetičkih sistema, uključujući ometače i lasere, kao i inspekcione satelite, a dugoročno i svemirske letelice za zaštitu sopstvenih satelita i nadzor protivničkih sistema.