Srpska manekenka Dejana Živković navodno je donela odluku da se razvede od supruga Filipa Simovića.

Spekulacija o razvodu su krenule kada je Dejana odbrisala sve zajedničke fotografije sa društvenih mreža.

Njen suprug, koji ima oko 32 godine, svojoj porodici obezbeđuje život na visokoj nozi, jer godinama uspešno posluje.

Filip je vlasnik jedne beogradske teretane, a ovaj par živi u čistom luksuzu na Novom Beogradu.

Nedavno su pazarili i uselili se u novi stan od oko 100 kvadrata, za koji se procenjuje da su, zajedno sa opremanjem, izdvojili najmanje 400.000 evra, budući da kvadrat u toj zgradi nije koštao ispod 3.500 evra.

Zanimljivo je da su im komšije u okruženju brojne poznate ličnosti, uključujući i pevačicu Mariju Šerifović.

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