Manekenka Dejana Živković navodno je stavila tačku na brak sa suprugom Filipom Simovićem. Iako tokom bračne zajednice nije često govorila za medije o privatnom životu, svojevremeno je otvoreno pričala o tome kakvog muškarca želi pored sebe, kao i o predrasudama sa kojima se suočava zbog prirode svog posla.

Njih dvoje su dobili dvoje dece i godinama su važili za jedan od skladnijih parova na javnoj sceni.

U jednom od ranijih intervjua, manekenka je otkrila koje osobine mora da poseduje muškarac koji može da osvoji njeno srce.

-Inteligentan, stabilan, zreo, onaj koji je proputovao svet... Jednostavno, moraju da postoje teme o kojima bismo razgovarali i mora da mi drži pažnju. Želim muškarca od kog mogu nešto da naučim, a ne nekog balavca koji samo gleda moje fotografije na društvenim mrežama. Nekoliko puta sam rekla da će mi sledeći dečko za kog mediji budu saznali najverovatnije biti muž. Više nemam vremena za polovične veze, da ne kažem balavce - ispričala je tada Dejana.

Tom prilikom govorila je i o predrasudama sa kojima se često susreće zbog posla kojim se bavi.

-Čini mi se da mnogi imaju pogrešnu sliku o meni upravo zbog tih fotografija. Bavim se modelingom i moj posao zahteva da se fotografišem provokativnije, jer je to njegov sastavni deo. Ako je u pitanju kampanja za donji veš, sigurno neću biti obučena u skafander (smeh). Volim svoje telo i nemam problem da ga pokažem. Muškarci su uporni, ali na to sam navikla. Ne obazirem se na takve stvari, niti mi one znače - govorila je Živkovićeva pre nekoliko godina.

Ko je čovek od kog se razvodi Dejana Živković?

Njen suprug, koji ima oko 32 godine, svojoj porodici obezbeđuje život na visokoj nozi, jer godinama uspešno posluje.

Filip je vlasnik jedne beogradske teretane, a ovaj par živi u čistom luksuzu na Novom Beogradu.

Nedavno su pazarili i uselili se u novi stan od oko 100 kvadrata, za koji se procenjuje da su, zajedno sa opremanjem, izdvojili najmanje 400.000 evra, budući da kvadrat u toj zgradi nije koštao ispod 3.500 evra.

Zanimljivo je da su im komšije u okruženju brojne poznate ličnosti, uključujući i pevačicu Mariju Šerifović.