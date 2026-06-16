Vest da se manekenka Dejana Živković razvodi od supruga Filipa Simovića, sa kojim ima dvoje dece, odjeknula je u javnosti, a dodatnu pažnju privukle su i njene poslednje objave na društvenim mrežama.

Dejana se oglasila na svom Instagram profilu, gde je podelila niz fotografija, ali su najveću pažnju pratilaca izazvali citati koje je objavila.

- Ljudi ti daju ono što jesu, a ne ono što ti zaslužuješ. Ono što zaslužuješ, pruži sam sebi - glasio je prvi citat koji je objavila.

Ubrzo je usledila još jedna objava sa snažnom porukom:

-Pametniji ne popušta. Pametniji odlazi - napisala je manekenka.

Mnogi su njene objave odmah doveli u vezu sa navodima o razvodu od Filipa Simovića, o kojem se poslednjih dana intenzivno govori u javnosti.

Iselila se sa decom iz porodičnog doma na Novom Beogradu

Prema pisanju domaćih medija, navodno se iselila iz luksuznog porodičnog doma na Novom Beogradu, u kojem je godinama živela sa suprugom i decom.

Komšije otkrile detalje o životu bivšeg para nakon rastanka

- Već neko vreme je ne viđamo u luksuznom naselju u kojem je živela sa mužem i decom. S druge strane, Filip često provodi vreme u restoranima koji se nalaze u okviru tog kompleksa. Pretpostavljamo da je spakovala stvari i zajedno sa decom napustila porodični dom - naveo je izvor za Blic.

Par je, inače, živeo u luksuznom stambenom kompleksu na Novom Beogradu, gde su im komšije brojne poznate ličnosti, među kojima su Novak Đoković i Marija Šerifović.

Luksuzna nekretnina vredna više od 400.000 evra u centru pažnje

Prema dostupnim informacijama, stanovi u toj zgradi prodaju se po ceni od oko 3.500 evra po kvadratnom metru.

Budući da njihov stan ima približno 100 kvadrata, procenjuje se da vrednost nekretnine, zajedno sa opremanjem, iznosi više od 400.000 evra.