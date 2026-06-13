Pevačica Emina Jahović podelila je sa svojim pratiocima veliki porodični trenutak, proslavu mature starijeg sina Jamana.

Na svečanosti su prisustvovali i njen bivši suprug Mustafa Sandal, kao i njegova nova supruga.

Emina je na društvenim mrežama objavila fotografije sa proslave povodom Jamanovog završetka srednje škole i njegovog ulaska u novo životno poglavlje.

Za ovu posebnu priliku organizovan je svečani ručak, a pevačica je zablistala u uskoj beloj haljini, dok je njen sin ponosno pozirao u elegantnom odelu.

Turski mediji zabeležili su i dolazak Mustafe na proslavu, gde se pojavio u društvu svoje mlađe supruge Melis.

Iako su se nekadašnji supružnici okupili zbog važnog događaja u životu svog sina, njihov odnos je prethodnih godina bio opterećen brojnim nesuglasicama.

Pravni haos

Mediji su u septembru prošle godine pisali da je spor između njih dvoje ponovo završio na sudu u Istanbulu.

Prema tadašnjim navodima, Emina je podnela novu tužbu tvrdeći da on ne poštuje dogovor postignut nakon razvoda 2018. godine.

Tada je bilo dogovoreno da pevačica dobije starateljstvo nad decom, dva miliona dolara od prodaje zajedničke kuće, kao i 500.000 dolara namenjenih njihovom školovanju.

Međutim, problem je nastao jer se Sandal, prema pisanju medija, obavezao da kupi stan u Srbiji i redovno izmiruje alimentaciju, što navodno nije ispunio.

Pored kašnjenja u isplati alimentacije, tvrdila je i da odbija da njoj i njihovoj deci obezbedi automobil kada im je potreban.

Ovo nije bio njihov prvi pravni spor. Još 2022. godine pevačica je pokrenula postupak zbog 26 neisplaćenih alimentacija, ali je tužba odbačena nakon što je njen bivši suprug uspeo da dokaže uplate u ukupnoj vrednosti od oko 115.000 evra.

Govoreći o kraju desetogodišnjeg braka, Jahovićeva je svojevremeno otkrila da su njih dvoje pokušavali da teške trenutke prikriju humorom, pa su čak zajedno birali košulju koju će on obući za ročište povodom razvoda.

- Moj bivši muž i ja razveli smo se na pomalo neobičan način. Taj brak se tri godine polako urušavao i bio je na staklenim nogama. Otišli smo na razvod, a kada sam se vratila kući, bila je potpuno prazna. Deca su bila kod njega i tada sam shvatila da se srušilo nešto za šta nikada nisam verovala da može da se sruši - ispričala je tada.

Naglasila je da nikada nije zažalila zbog odluke da stavi tačku na brak.

- Nikada se nisam pokajala što sam se razvela i hvala Bogu što je tako. Niko nikoga nije prevario niti se dogodilo nešto slično. Jednostavno, emocije su se ugasile. Imala sam 35 godina i nisam želela da ostatak života provedem u braku koji više nije imao ni strast ni snagu - rekla je ona.

Nova ljubav sa 20 godina mlađom

Dok Emina najveći deo obaveza oko dece preuzima na sebe, Mustafa danas vodi potpuno drugačiji život.

Turski pevač, koji i dalje neguje prepoznatljiv imidž bez brade i često nosi kačkete, sreću je pronašao pored atraktivne Melis, koja je od njega mlađa dve decenije.

Par redovno na društvenim mrežama objavljuje zajedničke fotografije i pokazuje koliko uživa u ljubavi.